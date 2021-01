EZB, Fed und Co. Grüne Geldpolitik der Zentralbanken: Dürfen die das?

Die große Frage, die sich Banker, Wirtschaftswissenschaftler und Politiker dabei stellen, lautet: Dürfen die das? Denn die grüne Initiative ist in einer Zeit geboren, in der das Mandat der Zentralbanken ohnehin Gegenstand einer heißen Diskussion ist. In Europa wird spätestens seit den Anleihekäufen der EZB in der Schuldenkrise über die Rolle der Zentralbank gestritten. Inwieweit darf und soll sie in das Feld der Wirtschaftspolitik eindringen, inwieweit soll sie ihre Unabhängigkeit sichern und sich auf ihr satzungsgemäßes Primärziel, die Preisniveaustabilität, beschränken?