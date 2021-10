Europa Finger weg vom Stabilitätspakt!

Das Argument, die angepeilten billionenschweren Investitionen in den Klimaschutz seien aus den normalen Haushalten nicht finanzierbar, mag plausibel erscheinen. Auch sind Schulden in Nullzinszeiten in ihrer langfristigen Destruktionskraft anders zu bewerten als in Hochzinsphasen. Was aber in der aktuellen Debatte sträflich unterschätzt wird, ist die politökonomische Dimension. Freifahrtscheine für Verschuldung sind der Tod jeder notwendigen Strukturreform und die Kreativität der Politik, lästige Sparvorgaben zu umgehen, dürfte immens sein. Fallen alle Schulden, die vermeintlich zu Wohle des Klimas aufgenommen werden, aus der Berechnung raus, dürfte plötzlich ein überraschend großer Teil des staatlichen Budgets nach offizieller Lesart irgendwo und irgendwie dem Klima dienen. Dann lassen sich, überspitzt gesagt, auch neue Dienstgebäude der Umweltbehörden auf Pump finanzieren. Für kaum einen Subventionstopf gäbe es dann noch einen Deckel.