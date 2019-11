Europäische Investitionsbank Olaf Scholz lässt die EIB nicht zur grünen Bank werden

Die öffentliche Debatte geht zum Glück in die entgegengesetzte Richtung. Von „Klimaneutralität“ spricht man immer selbstverständlicher. Dass das bedeuten muss, neben Kohle auch aus der Finanzierung von Öl und Gas auszusteigen, versteht sich von selbst. Es ist zwar richtig, dass die Verbrennung von Gas im besten Falle nur halb so viele CO2-Emissionen freisetzt wie bei der Verbrennung von Kohle. Doch entstehen die Probleme bei der Gasverbrennung auch an anderen Stellen – etwa bei der Förderung und im Transport, wobei Methan freigesetzt wird. CO2 bleibt CO2 und Methan bleibt Methan – beides produzieren Erdgasfelder, Pipelines, LNG-Anlagen und Gaskraftwerke in gewaltigen Mengen. Je nach Standort sind die Methan-Lecks so groß, dass Gas in der Klimabilanz auf das Niveau von Kohle zurückfällt. Auch ich fände es großartig, könnte Gas bedenkenlos als „Übergangs-Energiequelle“ gehandelt werden. Aber so leicht ist es nicht. Und schummeln funktioniert in der Klimaphysik eben nicht – auch wenn die Gas-Lobby diese unbequemen Wahrheiten gerne verschleiert.