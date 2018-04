Europäische Union: Der Merkel-Macron-Zwist bedroht die Wirtschaft der EU

Das Problem: Sowohl Merkel als auch Macron stehen in ihren Ländern innenpolitisch unter Druck. Die Rechtspopulisten in Deutschland und Frankreich lauern schon auf Zugeständnisse in Richtung einer größeren EU. In Frankreich schlägt sich Macron mit Reformen herum. In Deutschland kämpft Merkel mit den Hardlinern der CSU und Teilen ihrer eigenen Partei. Merkel ist machtpolitisch angeschlagen. Längst wird in ihrer Partei über die Post-Merkel-Ära diskutiert. Längst rebellieren ihre Widersacher offen.