EU: Deutschland und Frankreich wollen Reformplan vorlegen

Macron hatte seine Vorschlage für eine Reform der EU bereits im September vorgestellt und Europa als langsam, schwach und wirkungslos bezeichnet. Er schlug ein gemeinsames Budget für die Länder der Eurozone vor, um so Investitionen in europäische Projekte zu ermöglichen und die Eurozone im Fall einer wirtschaftlichen Krise zu stabilisieren. Die Steuerpolitik in den EU-Ländern soll nach dem Willen Macrons vereinheitlicht werden, besonders, wenn es um Großunternehmen gibt. Sie sollen ihre Steuern dort bezahlen, wo sie ihr Geld verdienen und nicht dort, wo sie registriert sind.