Am kommenden Mittwoch werden die Abgeordneten über das Dokument abstimmen. Darin werfen sie Juncker vor, mit der Schnellbeförderung seines engsten Mitarbeiters Martin Selmayr das Recht gedehnt, wenn nicht gebrochen zu haben. Verfasst hat die Analyse eine Parteifreundin Junckers, die CDU-Europaabgeordnete und Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, Inge Gräßle. Sie kommt in diesen Tagen kaum dazu, nachträglich auf ihren Geburtstag anzustoßen, weil sich Dauertelefonate und Marathonsitzungen abwechseln. „Juncker ist der ausgefuchsteste Politiker, der mir je an der Kommissionsspitze begegnet ist“, sagt Gräßle. Sie will Juncker nicht stürzen. Wohl aber ein Zeichen setzen, dass der 63-Jährige nicht nur das Vertrauen in ihn, sondern auch das Vertrauen der Bürger in die EU aufs Spiel setze.