Europawahl 2019 Die wichtigsten Fragen und Antworten zur EU-Wahl 2019

Insgesamt sind rund 400 Millionen Bürger in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu aufgerufen, an der Europawahl 2019 teilzunehmen. In Deutschland ist jeder Bundes- und Unionsbürger wahlberechtigt, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, die Wohnsitzbedingungen erfüllt und im Wählerverzeichnis eingetragen ist. In Deutschland lebende EU-Bürger müssen sich entscheiden, ob sie an ihrem deutschen Wohnsitz wählen gehen oder im Heimatland.