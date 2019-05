Europawahl: Die Rückkehr der Debatten- und Kompromisskultur

Erstens ist die Wahlbeteiligung fast überall drastisch gestiegen, auch in Deutschland. Die rechts- und linkspopulistischen Parteien schnitten dabei eher enttäuschend ab, jedenfalls im Vergleich zu ihren Höhenflügen in Umfragen der vergangenen Jahre. Offenbar motivierte und mobilisierte die Bedrohung von Rechts vor allem das bürgerliche Publikum der Mitte, zur Wahl zu gehen - und die politische Mitte zu stärken. Das ist ermutigend: Wenn eine Bedrohung ernst wird, ist das breite Bürgertum wohl doch nicht ganz so politisch lethargisch, wie gemeinhin angenommen, und zwar überall in Europa. Unsere Demokratie ist wohl robuster, als zu befürchten war. Und was in Europa geschieht, ist den Menschen doch nicht so egal, wie viele Beobachter geglaubt haben.