Europawahl: FDP: Gute Ideen, weiß nur keiner

Mit dieser Rhetorik holt die FDP nur die Wähler ab, die angesichts des Klimawandels befürchten, man wolle ihnen den Flug nach Mallorca, die Grillparty und den geliebten SUV verbieten. Sie spricht eben nicht jene an, die in der drohenden Klimakatastrophe das wichtigste Problem unserer Zeit sehen, die bei Ökonomie und Ökologie aber nicht zuerst an etwaige Gegensätze, sondern an das Innovationspotenzial für den deutschen Mittelstand denken.