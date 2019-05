Die ökologische Ursünde der Union Wie die CDU die Grünen groß macht(e)

Über 20 Prozent für die Grünen! In den meisten Großstädten und bei jungen Wählern sind sie stärkste Partei. Während Ska Keller und Co ihren Erfolg vermutlich noch gar nicht richtig fassen können, hat die CDU-Parteizentrale schon reagiert. Und zwar so, wie man es von einer Partei nicht anders erwarten kann, die längst jeden politischen Willen jenseits des Erhaltens der schieren Machtposition verloren hat. In einem Papier, das noch in der Wahlnacht an Mitglieder des Bundesvorstands versandt wurde, klagt die CDU-Bundesgeschäftsstelle laut „Welt“ über die „Serie der Unentschlossenheit im Umgang mit Phänomenen wie ‚Fridays for Future“ und plötzlich politisch aktivierten YouTubern…“. Mit letzterem meint man natürlich das millionenfach verbreitete Video von „Rezo“, in dem dieser der CDU vor allem vorwirft, nichts gegen den Klimawandel zu unternehmen. Letztlich ist diese Analyse, deren Autoren vermutlich nicht erst nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses zu ihren Einsichten kamen, ein Aufruf, die CDU programmatisch (noch) weiter an den Grünen auszurichten.