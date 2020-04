Existenzgründungen „Corona beschädigt die Lust auf Selbstständigkeit“

WirtschaftsWoche: Herr Sternberg, der neue „Global Entrepreneurship Monitor“ attestiert den Deutschen die höchste Lust auf Existenzgründungen seit rund 20 Jahren. Werden wir etwa wieder zur Gründernation?

Rolf Sternberg: Da wäre ich vorsichtig. Der hohe Wert, der aus einer Befragung von 3000 Bundesbürgern resultiert, ist erfreulich. Er kommt aber sehr überraschend. Es mag sein, dass langsam diverse Fördermaßnahmen der Politik greifen. Auch ist der Begriff „Start-up“ gerade in der jungen Generation mittlerweile sehr positiv besetzt. Als Wissenschaftler kann ich aber auch nicht ausschließen, dass es sich bei dem guten Ergebnis um einen Ausreißer handelt, der in einigen Jahren in der Rückschau wie ein einsamer Turm in der Landschaft steht. Wir können wohl erst in etwa zwei Jahren urteilen, ob das 2019er-Ergebnis Indiz für eine Trendwende war. Denn die Befragungsdaten wurden 2019 ermittelt, also vor Corona. Die Pandemie wird die Gründungsquote in diesem Jahr verzerren und höchstwahrscheinlich nach unten treiben.