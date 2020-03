EZB-Politik: Das Virus öffnet alle Schleusen

Die Aktienkurse von Frankreichs größten börsennotierte Banken BNP Paribas, Crédit Agricole und Société Générale sind steil abgestürzt und nähern sich den Tiefs, die sie auf dem Höhepunkt der Eurokrise erreicht hatten oder haben diese bereits unterschritten, wie etwa die Aktie der Société Generale.



Leiden müssen auch die arglosen Investoren, die seit 2016 in sogenannte „Senior Non Preferred Bonds“ der französischen Banken investierten. Ihnen flogen diese Papiere zuletzt um die Ohren. „Senior Non Preferred Bonds“ sind zwar unbesicherte, aber erstrangige Forderungen. Diese erstrangigen Forderungen werden allerdings im Fall einer Bankinsolvenz jenem Teil des Fremdkapitals zugerechnet, das durch die Abwicklungsbehörde in Eigenkapital umgewandelt werden kann (Bail-in). Bei einer Bankpleite wären diese Papiere praktisch wertlos.