Großbritannien Britische Konservative verlieren Hochburg – Herbe Schlappe für Johnson

Der britische Premierminister Boris Johnson und seine Konservative Partei haben bei einem wichtigen Stimmungstest eine herbe Niederlage erlitten. Bei der Nachwahl im ländlichen North Shropshire setzte sich überraschend die Kandidatin der Liberaldemokraten, Helen Morgan, durch, wie die Auszählung am Freitag ergab. Damit verloren die Konservativen einen Unterhaus-Sitz, den sie seit Schaffung des Wahlkreises im Jahr 1983 stets sicher hatten. Vor allem für Johnson, der wegen seiner Corona-Politik und einer Reihe von Skandalen in seiner Regierung massiv unter Druck steht, kommt die Niederlage zur Unzeit. Die Abstimmung galt nicht zuletzt als Votum über seine Führungsrolle auch in der eigenen Partei.