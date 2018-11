Großbritannien und EU May ist beim Brexit noch längst nicht am Ziel

Lautstarke Kritik kommt auch aus Mays eigener Partei – von den Euroskeptiker unter Führung des Erzbrexitiers Jacob Rees-Mogg. Der erklärte noch am Dienstagabend, er sei so unzufrieden, dass er May seine Unterstützung versagen werde. Beobachter schätzen, dass bis zu 20 Rebellen unter den euroskeptischen Tories seiner Empfehlung folgen werden. Möglicherweise werden aber auch einige europafreundliche Konservative May die Gefolgschaft aufkündigen.



Alles in allem benötigt die Regierungschefin 320 Stimmen, um den Brexit-Vertrag vom Parlament absegnen zu lassen. Da die schottischen Nationalisten mit ihren 35 Abgeordneten geschlossen dagegen stimmen wollen, wird May unter Umständen darauf angewiesen sein, dass sie einige abtrünnige Labour-Politiker auf ihre Seite ziehen kann. Ob ihr das gelingt? Labours Schattenbrexitminister Keir Starmer will unbedingt erreichen, dass May Großbritannien dauerhaft in einer Zollunion mit der EU bleibt und Oppositionschef Jeremy Corbyn will May eigentlich eine Niederlage beibringen um Neuwahlen zu erzwingen. So ist bisher offen, wie Labour sich bei der Abstimmung verhalten wird.