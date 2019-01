Im Januar 1863 fuhr in London die erste U-Bahn der Welt, die Metropolitan Line. Ähnlich bahnbrechend wie damals ist das gigantische Verkehrsinfrastrukturprojekt, das die britische Hauptstadt seit Jahren in Atem hält: Crossrail, eines der aufwendigsten Eisenbahnprojekte Europas. Von Reading in Berkshire bis Shenfield in Essex führt die 118 Kilometer lange Strecke – ganz London wird einmal untertunnelt. Geschätzte Kosten für das Großprojekt: rund 19 Milliarden Euro.