So ist die Ungewissheit, wie es nun weitergehen soll für Großbritannien, heute so groß wie vor zwei Jahren, gleich nach dem Referendum. Mit einem Unterschied: In zehn Wochen, am 29. März, steht der ungeordnete Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union an, falls Theresa May nicht eine Verlängerung der Frist gegenüber der EU beantragt oder eine andere Lösung findet.