Hängepartie May ruft zu Geschlossenheit auf

Nach dem überstandenem Misstrauensvotum hat die britische Premierministerin Theresa May das Parlament zu Geschlossenheit für eine Lösung der Brexit-Frage aufgerufen. Die Abgeordneten hätten nun klargemacht, was sie nicht wollten, sagte May am Mittwochabend in London. Nun gelte es eine Lösung zu finden. „Wir müssen konstruktiv zusammenarbeiten, um abzustecken, was das Parlament will“, ergänzte sie. Sie habe deshalb Politiker aller Parteien zu Beratungen eingeladen, um einen Weg für den Ausstieg aus der EU zu finden. Das Unterhaus stellte sich einen Tag nach dem Votum gegen das Brexit-Abkommen hinter May. Bei dem von Labour beantragten Misstrauensvotum stimmten 325 Abgeordnete für May, 306 votierten gegen sie.