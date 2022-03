Inflation über 6 Prozent Die Inflation in Großbritannien explodiert – und die Regierung bietet nur Trostpflästerchen

Dabei blicken derzeit viele Briten sorgenvoll in die Zukunft: So warnte die Behörde für Haushaltsverantwortung (OBR) in ihrem ebenfalls am Mittwoch veröffentlichten Bericht vor dem größten Absinken der Lebensstandards seit Beginn der Aufzeichnungen in den Fünfzigerjahren. Schuld daran: die rasant steigende Inflation. Sie lag im Februar bei 6,2 Prozent. Noch vor Jahresende könnte sie 9 Prozent überschreiten. Die Kaufkraft britischer Haushalte werde daher im kommenden Jahr um 2,2 Prozent zurückgehen, glauben die Haushaltswächter.