Kampf gegen Corona Johnsons Exzeptionalismus wird den Briten zum Verhängnis

Johnson hat allen Grund, eine Untersuchung zu fürchten. Denn den Exzeptionalismus, den die Abgeordneten in ihrem Bericht ankreiden, konnte man bei keinem anderen so gut beobachten wie bei ihm. Im Februar 2020, wenige Wochen, bevor die Pandemie Großbritannien mit voller Wucht traf, hielt Johnson eine Rede in Greenwich. In seiner gewohnt überdrehten Bildsprache sagte er: „Wenn das Risiko besteht, dass eine neue Krankheit wie das Coronavirus eine Panik auslöst und das Verlangen nach einer Marktsegregation auslöst, die über das medizinische Sinnvolle hinausgeht, und die einen echten und vermeidbaren wirtschaftlichen Schaden auslösen könnte, dann ist der Moment gekommen, an dem die Menschheit eine Regierung braucht, die gewillt ist, ihre Clark-Kent-Brille abzunehmen und in die Telefonzelle zu springen, um mit wehendem Umhang als Vorkämpferin hervorzutreten, um für das Recht der Bevölkerungen der Erde zu kämpfen, untereinander frei zu kaufen und zu verkaufen.“ Und Großbritannien sei dazu bereit, diese Rolle zu übernehmen, fügte Johnson hinzu.