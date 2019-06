Kartenübersicht: Fahrverbote in Europa betreffen mehr als zwölf Millionen Autos

Andreas Radics, geschäftsführender Partner bei Berylls Strategy Advisors, sieht darin einen zweifelhaften Trend: „Die Zahl der Städte, die den Verkehr von konventionell angetriebenen Autos eingeschränkt haben oder reduzieren wollen, wächst ständig.“ Dabei sei die Effektivität der Maßnahmen bislang nicht erwiesen. Ob diese Fahrbeschränkungen mehr als politische Schachzüge seien, bliebe also abzuwarten. „Die Sperrungen von einzelnen Straßenzügen wie beispielsweise in Darmstadt oder Hamburg, verringern die Emissionen zwar an den Messstellen. Sie können aber durch Umwege, die in Kauf genommen werden, die Abgasbelastung an anderer Stelle sogar erhöhen“, sagt Radics.