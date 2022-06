Korruptionsbekämpfung in der Ukraine „Man kann nicht EU-Kandidat werden und dann nichts tun“

Im internationalen Ranking führt Transparency International die Ukraine auf dem vorletzten Platz in Europa, nur Russland kommt noch schlechter weg. Hat das Land noch einen weiten Weg vor sich?

Die Ukraine bewegt sich in die richtige Richtung, aber zu langsam. Die Ukraine war eines von nur 26 Ländern weltweit, das nach unseren Zahlen in den vergangenen zehn Jahren signifikante Verbesserungen im Kampf gegen Korruption verzeichnet. 80 Prozent der Länder weltweit verharrten im vergangenen Jahrzehnt dagegen auf demselben Niveau. In der Ukraine wurde vor allem in den vergangenen sechs Jahren eine massive Infrastruktur für den Kampf gegen Korruption aufgebaut.