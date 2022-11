Kryptowährung Lagarde: Digital-Euro würde strategische Autonomie Europas stärken

„Das ist kein Wettrennen“, sagte Lagarde. Aber tatsächlich befinde sich der Euroraum in einem relativ fortgeschrittenem Stadium bei der Untersuchung einer zentralbankgestützten Digitalwährung, auch CBDC genannt. Im Fokus stehe nun deren konkrete Ausgestaltung und ihre Einbettung in einen vernünftigen Rechtsrahmen. Damit ein digitaler Euro ein Erfolg werde, müsse unter anderem dafür gesorgt werden, dass dieser die Erwartungen der Bürger an den Schutz der Privatsphäre erfülle. In öffentlichen Konsultationen der EZB, die von Oktober 2020 bis Januar 2021 liefen, hatte bei rund 43 Prozent der Antworten der Schutz der Privatsphäre bei einem künftigen Digital-Euro an oberster Stelle gestanden.



