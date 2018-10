Lobbyisten wehren sich gegen Plastik-Verbote „Das ist heftig, was da gerade läuft“

Die EU wird ihre angekündigte harte Linie gegen Plastik durchziehen. Noch in diesem Jahr will die österreichische Präsidentschaft die Arbeiten an der dazu geplanten EU-Verordnung abschließen. Und bisher deutet nichts darauf hin, dass EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament den Vorschlag der EU-Kommission vom Mai aufweichen. Im Gegenteil, an manchen Stellen könnte die Regulierung sogar noch angezogen werden. In dieser Woche dürfte klarer werden, welche Regeln künftig in Europa gelten. Am Dienstag beschäftigten sich die EU-Umweltminister mit dem Thema bei ihrer Sitzung in Luxemburg. Am Mittwoch stimmt nun der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments über das Vorhaben ab.