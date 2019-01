May soll Brexit-Deal nachverhandeln Die Briten wollen die Quadratur des Kreises

Mit den Backstop-Nachverhandlungen in Brüssel will May den Widerstand einiger Tories und der DUP gegen ihr Scheidungsabkommen überwinden. Kritiker von der Opposition warfen ihr allerdings vor, auf diese Weise das Karfreitagsabkommen von 1998 zu sabotieren, das in den letzten zwanzig Jahren ein friedliches Zusammenleben von Protestanten und Katholiken in Nordirland ermöglichte. Manche Beobachter spekulieren nun, dass der Brexit mittelfristig die Vereinigung von Nordirland mit der katholischen Republik im Süden der Insel begünstigen könnte. Für die Katholiken in Nordirland war das schon immer das Ziel und die protestantischen, pro-britischen Loyalisten könnten aus wirtschaftlichen Gründen umdenken.