Merkel will Eurozone stärken: „Instrumente reichen nicht aus“

Als wichtiges Anliegen in der EU gilt zudem die Vollendung der sogenannten Bankenunion. Eine in diesem Rahmen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Aufsicht über die wichtigsten europäischen Geldinstitute gibt es schon; auch der gemeinsame Bankenabwicklungsfonds (SRF) mit der früheren Chefin der deutschen Finanzaufsicht Bafin, Elke König, an der Spitze hat seine Arbeit bereits aufgenommen. Nun soll ein gemeinsames Sicherungssystem für Sparguthaben her. Deutsche Banken befürchten indes, im Zweifelsfall für in Schieflage geratene Institute anderer Länder zu haften.