Nach geplatztem EU-Schweiz-Abkommen Juncker: „Die Schweiz ist kein Feindesgebiet“

In der Schweiz kam unter anderem großer Widerstand von den Gewerkschaften. Sie wollten die schärferen nationalen Regeln gegen Lohn- und Sozialdumping erhalten, was die EU als unvereinbar mit dem Binnenmarkt ansah. Die EU-Kommission hatte im Mai ebenfalls noch betont, dass sie für weitere Diskussionen offen sei, um in diesem und anderen strittigen Punkten einen Kompromiss zu finden. Der frühere EU-Kommissionschef Juncker, der aktuell seine Memoiren schreibt, geht davon aus, dass beide Seiten wieder zueinander finden werden: „Es ergibt einfach keinen Sinn, dass die Schweiz, die ich mag und sogar liebe, und die EU sich nicht auf die Essentials der zukünftigen Gestaltung der beidseitigen Beziehungen verständigen können.“



