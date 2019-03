Nächste Abstimmungen May warnt vor langfristiger Brexit-Verschiebung

Der Abgeordnete Daniel Kawczynski aus Mays konservativer Partei erklärte, diesmal für Mays Plan votieren zu wollen. Auch die Abgeordnete Esther McVey kündigte in Sky News an, nun doch für den Vertrag zu stimmen. Insgesamt muss May im Vergleich zur Abstimmung voriger Woche mindestens 75 zusätzliche Abgeordnete dazu bringen, sie zu unterstützen. Ob es diese Woche tatsächlich zu einer Abstimmung kommt, ist aber nach den Worten von Handelsminister Liam Fox fraglich. May werde das Votum nur beantragen, wenn sie glaube, es gewinnen zu können, sagte er dem Sender Sky News. Die Regierungschefin wird auch von der Labour-Opposition unter Druck gesetzt. Ihr Chef kündigte ein Misstrauensvotum für den Fall an, sollte Mays Brexit-Plan ein drittes Mal scheitern.