Nullzins trotz hoher Inflation „Die Zinspolitik der EZB wirkt wie aus der Zeit gefallen“

Vertreter der Bankenbranche warfen der EZB am Donnerstag vor, die Chance zu einem schnelleren Kurswechsel, den die Notenbanken in den USA und Großbritannien längst eingeleitet haben, verpasst zu haben. Die EZB laufe „der Zeit hinterher und zögert mit den notwendigen Vorbereitungen für eine Zinswende“, befand der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR). Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes BdB, sieht ein steigendes Risiko, „dass die EZB noch in diesem Jahr abrupt umsteuern muss“. ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann kritisierte: „Die Zinspolitik und Wertpapierkäufe der EZB wirken inzwischen wie aus der Zeit gefallen.“