Pedro Siza Vieira Portugals Ministerpräsident tauscht Wirtschaftsminister aus

Neuer Verteidigungsminister solle Joao Gomes Cravhinho, der derzeitige EU-Botschafter in Brasilien, werden. Er löse Verteidigungsminister Jose Azeredo Lopes ab, der am Freitag nach einem Skandal um einen Waffendiebstahl zurückgetreten war. Die neuen Minister sollen am Montag vereidigt werden. Die sozialistische Minderheitsregierung Costas war 2015 an die Macht gekommen. Im nächsten Jahr stehen Parlamentswahlen in Portugal an.