Regierungswechsel in Frankreich Der Neue ist kein Grund zur Aufregung

Sein Brillengestell sprach für Jean Castex. Es ist schnörkellos und Zweck-orientiert wie ihr Träger. Genau so einen Mann brauche Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron für die letzten beiden Jahre seiner Amtszeit. Der Präsident habe einen Premierminister auserkoren, der ihn nicht in den Schatten stellen werde, urteilen an diesem Freitag einhellig politische Beobachter in Paris.