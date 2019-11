Ökonomisch ist die Sache klar: Jeder Euro, der in die Flüchtlingshilfe vor Ort, rund um Syrien und an den Außengrenzen der EU, investiert wird, ist dort besser angelegt als in den Zielländern. Das Geld, das ein minderjähriger Flüchtling in Deutschland kostet, hilft in einem türkischen Lager vielen Familien. Europa darf den Fehler von 2015 nicht wiederholen, sondern muss schleunigst aktiv werden: in Griechenland, in Bosnien, in der Türkei, in Jordanien und dem Libanon, in Nordafrika – und möglicherweise auch in Nordsyrien.