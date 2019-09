Rentenpolitik Warum junge Unternehmer finden, dass wir alle länger arbeiten sollten

Der Verband „Die Jungen Unternehmer“ fordert in einem Reformpapier grundlegende Veränderungen der deutschen Rentenpolitik – und geht mit der Regierungsarbeit der Vergangenheit ins Gericht. Eine „Verlängerung der Lebensarbeitszeit ist unumgänglich“, schreibt Verbandschefin Sarna Röser in dem mehr als 40-seitigen Bericht mit dem Titel „Fair und generationengerecht – Vorschläge zur Neuaufstellung der Altersvorsorge in Deutschland“. Der Bericht wird am morgigen Donnerstag der Bundesregierung übergeben und liegt der WirtschaftsWoche vor.