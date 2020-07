Schwere Krise der Luftfahrt „Es geht um verdammt viel“

Scheuer warnte mit Blick auf die Konkurrenz etwa in Asien erneut vor einem „Ausverkauf“ europäischer Luftfahrtunternehmen. Die Luftverkehrswirtschaft und der Flugverkehr stünden vor einem epochalen Umbruch. Es komme auch auf Innovationen an und darauf, dass Unternehmen auch in Corona-Zeiten in sauberere und sparsamere Flugzeuge sowie alternative Kraftstoffe investieren.



Auch an anderer Stelle könnten die Fluggesellschaften in die Bredouille kommen. Anfang März hatte die EU-Kommission eine wichtige Regelung zu Start- und Landerechten ausgesetzt - damit Arlines keine unrentablen „Geisterflüge“ anbieten müssen, um die sogenannten Slots zu erhalten. Die Regel gilt aber nur bis Mitte Oktober. Scheuer drängte Brüssel dazu, in dieser Frage mehr Dynamik zu entwickeln - sprich: Schnell zu entscheiden, dass die Regel ausgesetzt bleibt.



Mehr zum Thema:

Fraport-Chef Stefan Schulte hat trotz der Forderung nach Gebührensenkungen ein unerwartet gutes Verhältnis zu Lufthansa, freut sich mehr denn je über seine Auslandstöchter, fordert eine Verlängerung der Kurzarbeit bis Sommer 2022 und befürchtet Insolvenzen bei deutschen Flughäfen. Lesen Sie das Interview hier.