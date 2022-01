Schwierige Suche nach neuem Präsidenten Italien: Vierter Wahlgang erfolglos

In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten führende Politiker aus dem rechtskonservativen Spektrum, sie favorisierten eine Persönlichkeit mit „hohem institutionellen Wert“. Dies deutet auf Kandidaten aus dem Bereich der Justiz oder einen hohen Beamten hin. Lega-Chef Matteo Salvini kündigte an, er werde dem Mitte-Links-Block in Kürze überparteiliche Kandidaten vorgeschlagen. Er hoffe, dass am Freitag die Wahl eines Staatsoberhauptes gelingen werde.