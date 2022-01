Italien Macht Mario Draghi zum Staatspräsidenten!

Brunello Rosa ist Gastprofessor an der Mailänder Bocconi-Universität. Nouriel Roubini ist Professor an der zur New York University gehörenden Stern School of Business und CEO von Roubini Macro Associates.



Noch in diesem Monat will das italienische Parlament zusammen mit den Regionalvertretern in geheimer Abstimmung den nächsten Präsidenten des Landes bestimmen. Diese Wahl wird weitreichendere Auswirkungen haben, als den meisten Menschen bewusst ist. Wir halten sie für eine der Abstimmungen, die das Schicksal der Europäischen Union in den kommenden Jahren bestimmen dürften. Die anderen sind die (2021 erfolgte) deutsche Bundestagswahl und die französischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr.