Sieg der Mitte-Rechts-Allianz: Ach, Italien!

Selbst der langjährige große Zampano in Italiens Politik, Silvio Berlusconi, landet mit 8,0 Prozent deutlich hinter der bislang unbedeutenden Frau. Doch Berlusconi, auch wenn er viermal Regierungschef und mithin die Nummer eins im Lande war, ist damit wohl zufrieden. In drei Tagen wird er 86 Jahre alt, ist einer der reichsten Italiener (7,7 Milliarden Dollar, sagt die „Forbes“-Liste) und will wohl nach all jenen schlimmen Geschichten in seiner Vita – von den Bunga-Bunga-Partys bis zu etlichen Verurteilungen vor Gericht – zum Ende seines prallen Lebens nur noch mit etwas grandios Positivem in Erinnerung bleiben: Mit einer Brücke zwischen Sizilien und dem italienischen Festland. Ein Bauwerk, von dem viele seit fast zweitausend Jahren träumten.