Staatsschulden: Schuldenschnitte sind ein Spiel mit dem Feuer

Die Coronapandemie hat die Staatsschulden in den Ländern der Eurozone auf Rekordniveaus steigen lassen. Zugleich kauft die Europäische Zentralbank in großem Stil Staatsanleihen an und hält so die Finanzierungskosten für die Regierungen niedrig. Während Ökonomen darüber streiten, ob die Staaten die niedrigen Zinsen nutzen sollten, um sich noch stärker zu verschulden, zeigt sich in der Praxis, dass die hohen Staatsschulden in mehreren Ländern immer mehr zum Problem werden.