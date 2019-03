Theresa May Der Kontrollverlust

Forderungen, ihren vergleichsweise harten Brexit-Kurs abzuschwächen und mit der Opposition auf einen sanfteren Brexit hinzuarbeiten, für den es im Unterhaus vermutlich eine Mehrheit gäbe, lehnte May ab. Stattdessen versuchte sie in endlosen Verhandlungsrunden der EU Zugeständnisse beim Nordirland-„Backstop“ abzuringen, an dem sich viele ihrer eigenen Abgeordneten störten. Doch Brüssel hielt konsequent an der Position fest, dass es am eigentlichen Vertragstext des Austrittsabkommens keine Änderungen geben dürfe. Am Ende kam May nur mit einigen ergänzenden Zusicherungen nach Hause.