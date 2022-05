Transatlantischer Handels- und Technologierat EU und USA bauen wirtschaftliche Zusammenarbeit deutlich aus

Unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine wollen die EU und die USA ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit deutlich ausbauen und Handelsstreitigkeiten vermeiden. „Wir werden keine unilateralen Handelsmaßnahmen gegeneinander ergreifen“, heißt im Entwurf der Abschlusserklärung der kommenden Sitzung des transatlantischen Handels- und Technologierats (TTC), der am 16. Mai in der Nähe von Paris stattfinden wird. Das Papier, das mitsamt Anhängen 48 Seiten umfasst, liegt der WirtschaftsWoche vor. Beide Seiten sichern sich darin eine umfangreiche Kooperation zu. So wollen die USA und die EU gemeinsam eine Führungsrolle bei der Reform der Welthandelsorganisation (WTO) übernehmen, deren Schiedsgerichte bisher durch den Boykott der USA nur noch eingeschränkt funktionieren.