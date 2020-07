Transponderdaten belegen Türkei ließ engmaschig in Zyperns Wirtschaftszone nach Öl und Gas suchen

Erschwert wird der Konflikt, der vor ein paar Tagen sogar in eine militärische Auseinandersetzung zu münden drohte, durch die Tatsache, dass die Türkei das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen nicht unterzeichnet hat. Damit unterliegt sie auch nicht dem internationalen Seegerichtshofin Hamburg. Griechenland etwa strebt deshalb eine Klärung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag an. Dabei dürfte es auch um die Frage gegeben, ob eine Kooperation der Türkei mit Libyen Bestand haben kann, mit der sich Erdoğan die Förderrechte auch in der Wirtschaftszone des nordafrikanischen Landes sichern will.



Im Streit zwischen Griechenland und der Türkei um Erdgasvorkommen im Mittelmeer muss die EU mehr als bisher mit einer Stimme sprechen und der Türkei eine rote Linie aufzeigen, sagt Günter Seufert, Leiter des Centrum für angewandte Türkeistudien (CATS) in Berlin. Seufert fordert Sanktionen gegen die Türkei. Gleichzeitig müsse die EU der Türkei neue wirtschaftliche Kooperationen anbieten.