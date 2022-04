Trotz Rekordinflation EZB lässt Zeitpunkt für Zinserhöhung offen – Ende der Anleihenkäufe in Sicht

Der Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) warf der Notenbank fehlende Entschlossenheit vor. „Die Inflation im Euroraum klettert in ungekannte Höhen, dem muss die EZB Einhalt gebieten“, mahnte DSGV-Präsident Helmut Schleweis. „Die aktuellen, hohen Inflationsraten dürfen sich nicht dauerhaft verfestigen“. Der Krieg in der Ukraine belastet die Wirtschaft im Euroraum und heizt die Energiepreise weiter an, die bereits zuvor Haupttreiber der Teuerung waren. Die EZB, deren oberstes Ziel stabile Preise bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent sind, ging im März von einem schwächeren Wirtschaftswachstum und einer deutlich höheren Inflation im laufenden Jahr aus als noch im Dezember vorhergesagt.