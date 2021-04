Trotz Thrombose-Fällen EMA: Keine Einschränkung von AstraZeneca-Impfstoff

An die negativen Schlagzeile rund um den hauseigenen Impfstoff dürfte sich AstraZeneca selbst mittlerweile gewöhnt haben. Immerhin vergeht ohne sie fast keine Woche mehr. „Wir haben sicher die mediale Aufmerksamkeit unterschätzt. Dass alles, was wir tun unter dem Brennglas der Öffentlichkeit stattfindet, ist eine neue Erfahrung“, gestand Klaus Hinterding, Vizepräsident bei AstraZeneca Deutschland, erst Mitte März im WirtschaftsWoche-Interview. „Bislang ging es in der Öffentlichkeit etwa nie darum, wie effektiv Impfstoffe wirken“, so Hinterding. Heute wisse fast jeder Bescheid, welches Vakzin zu wieviel Prozent wirkt. „Unsere Aufgabe ist es, kompetent und proaktiv zu informieren“.