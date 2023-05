Überschwemmungen in Italien Nach dem Wasser kommen die wirtschaftlichen Sorgen

Die Gesamtschäden durch die Überschwemmung in den betroffenen Gebieten belaufen sich nach ersten Schätzungen auf fünf bis sechs Milliarden Euro. Etwa 1,5 Milliarden Euro sollen auf die Landwirtschaft entfallen. Einige Gebiete etwa in den Abruzzen sind nach wie vor schwer zu erreichen. Die Regierung in Rom will zunächst bis zu 2 Milliarden Euro bereitstellen und hofft auf weitere Mittel aus dem europäischen Solidaritätsfonds, dessen größter Nutznießer Italien schon in den vergangenen 20 Jahren mit insgesamt 3,1 Milliarden Euro war.