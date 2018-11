Unter Auflagen EU-Kommission genehmigt Disneys Fox-Deal

Die Europäische Kommission hat die 71 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Film- und Fernsehgeschäfts des US-Medienkonzerns Twenty-First Century Fox durch den Konkurrenten Walt Disney unter Auflagen genehmigt. Disney müsse seine Anteile an bestimmten Sendern in Europa verkaufen, damit die Zustimmung wirksam werde, teilte die Kommission am Dienstag mit. Zu den Sendern gehören unter anderen History und Crime & Investigation, die von A+E Television Networks kontrolliert werden, einem Gemeinschaftsunternehmen von Disney und Hearst.