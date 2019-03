Wechsel an der Spitze Neue Währungshüter für elf Notenbanken und die EZB

Auch bei den nationalen Notenbanken gibt es viel Bewegung, ein paar Neulinge sind bereits seit Kurzem im Amt, weitere folgen in den nächsten Monaten. Ende des Jahres dürften in elf von 19 Eurostaaten neue Leute an der Spitze der Währungshüter stehen. Dabei verabschieden sich voraussichtlich in Estland und Lettland zwei geldpolitische Falken, die die expansive Geldpolitik der EZB kritisch sehen. Zudem werden Ende des Jahres in Finnland, Slowenien und der Slowakei drei als „neutral“ geltende Notenbankchefs nicht mehr im Amt sein. Die Nachrücker gelten eher als Anhänger eines expansiven Kurses in der Geldpolitik. „Alles in allem dürften die Tauben den EZB-Rat weiter dominieren. Rein zahlenmäßig werden sie im Verlauf dieses Jahres ihre Mehrheit sogar ausbauen“, heißt es in einer Analyse der Commerzbank.