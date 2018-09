In vielen europäischen Ländern gehen die geburtenstärksten Jahrgänge in den nächsten 15 bis 20 Jahren in Rente. Dies bedeutet dann eine enorme Belastung für Arbeitsmärkte und Sozialsysteme in Europa – und auch in Deutschland. Wenn wir den erreichten Wohlstand in Europa sichern wollen, wird dies ohne Migration nicht funktionieren. Die führenden Forschungsinstitute hierzulande haben bereits im Frühjahr dieses Jahres darauf hingewiesen, dass allein Deutschland in den kommenden Jahren eine jährliche Zuwanderung von 500.000 Menschen benötigt, um die Beitragssätze unserer Rentenversicherung auch in Zukunft stabil zu halten. Gelingt das nicht, müssen Beitragssätze und Steuern massiv angehoben werden.