2,1 Prozent Inflation im September steigt leicht über EZB-Ziel

Die EZB peilt eine Teuerung von knapp zwei Prozent an – den für sie optimalen Wert für die Wirtschaft. Da sich der konjunkturelle Aufschwung inzwischen gefestigt hat, will sie Ende Dezember ihre billionenschweren Anleihenkäufe auslaufen lassen. Diese waren in den vergangenen Jahren ihr wichtigstes Kriseninstrument. Die Leitzinsen sollen aber noch bis „mindestens über den Sommer 2019“ hinaus auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent bleiben. Laut EZB-Chefvolkswirt Peter Praet sind nach dem Ende der Käufe der Zinsausblick und die Re-Investitionen der Gelder aus fällig werdenden Anleihen wirksame geldpolitische Instrumente, um weiter für Preisauftrieb zu sorgen, wie er am Mittwoch laut Redetext in Madrid sagte.