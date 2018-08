Ängste vor US-Sanktionen: Rubel fällt auf niedrigsten Stand seit zwei Jahren

Am Dienstag hatten die USA zwei russische Transportunternehmen wegen mutmaßlichen Handels mit Nordkorea mit Sanktionen belegt. Wesentlich breitere Sanktionen könnten die USA wegen der Vergiftung des ehemaligen Geheimagenten Sergej Skripal in Großbritannien im März verhängen. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnete Sanktionen am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem finnischen Amtskollegen Sauli Niinistö Sanktionen als „kontraproduktiv und sinnlos“.