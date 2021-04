Außenhandel: China erlebt robustes Exportwachstum – auch Deutschland profitiert

In China tätige deutsche Unternehmen beklagen die unzureichende Visavergabe, kurzfristige Veränderungen von Vorschriften und teils schlechte Quarantäne-Bedingungen. Es sei kaum noch möglich, Mitarbeiter für Installation, Reparatur oder Wartung von Anlagen zu annehmbaren Bedingungen in das Land zu schicken, kritisierte der Maschinenbauverband VDMA jüngst. Die Probleme wurden als groß und geschäftsschädigend beschrieben.



Mehr zum Thema: China ist ein Meister im Bau von neuen Talsperren zur Stromerzeugung, wie Satellitenbilder zeigen. So will die Volksrepublik ihre Klimaziele erreichen. Indien und andere Staaten in Südostasien schlagen jedoch Alarm.