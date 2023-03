Bankenkrise US-Inflation sinkt auf 6 Prozent – wie reagiert die Fed?

Die Inflation in den USA schwächt sich vor der anstehenden Zinssitzung der Notenbank Fed spürbar ab. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Februar auf 6,0 Prozent von 6,4 Prozent im Januar, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Es war der achte Rückgang in Folge.